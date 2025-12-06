Игрок ХК «Ростов» Гавриил Волосков отстранен от трех матчей за нападение на судью
Игрок ХК «Ростов» Гавриил Волосков дисквалифицирован на три матча. Об этом «кондоры» сообщили на своем сайте.
Неприятный инцидент произошел на выездной встрече с ХК «Челны» 2 декабря. Игра оказалась непростой для южан. Во второй половине матча противники стали их обгонять. На 42-й минуте на эмоциях хоккеист Гавриил Волосков применил в отношении судьи физическую силу.
При изучении эпизода спортивно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать игрока команды «Ростов» на три игры. Нападающий уже пропустил матч с ЦСК ВВС в Самаре 4 декабря. Отстранение продлится еще на две встречи: с «Барсом» - 6 декабря и с «Нефтяником» - 10 декабря.