Игрок ХК «Ростов» Гавриил Волосков отстранен от трех матчей за нападение на судью

Фото: ХК «Ростов»

Игрок ХК «Ростов» Гавриил Волосков дисквалифицирован на три матча. Об этом «кондоры» сообщили на своем сайте.Неприятный инцидент произошел на выездной встрече с ХК «Челны» 2 декабря. Игра оказалась непростой для южан. Во второй половине матча противники стали их обгонять. На 42-й минуте на эмоциях хоккеист Гавриил Волосков применил в отношении судьи физическую силу.При изучении эпизода спортивно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать игрока команды «Ростов» на три игры. Нападающий уже пропустил матч с ЦСК ВВС в Самаре 4 декабря. Отстранение продлится еще на две встречи: с «Барсом» - 6 декабря и с «Нефтяником» - 10 декабря.