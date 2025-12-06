Новости
В Ростовской области утром 6 декабря ввели режим беспилотной опасности

В Ростовской области утром 6 декабря ввели режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 11:30.

Жителям донского региона поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти от окон.
Фото: РСЧС
