В Ростовской области за сутки выявили рекордные 919 случаев COVID-19

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В Ростовской области - новый антирекорд по числу случаев коронавируса – 919 заразившихся, рассказали в правительстве региона 23 января. Всего с заболеванием за все время пандемии столкнулись 204 305 жителей.Больше трети новых заразившихся – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Почти столько же случаев - среди дончан, которым от 46 до 65 лет. Остальные – пенсионеры и дети.Проходят лечение в ковидных госпиталях сейчас 2 087 пациентов. Из них 28 находятся в тяжелом состоянии, на инвазивной вентиляции легких, 181 – на неинвазивной.