В Ростовской области за сутки выявили 629 случаев коронавируса

Фото: Кирилл Мартынов

В Ростовской области за последние сутки выявили 629 случаев COVID-19. Об этом 19 декабря информирует донское правительство.Более трети новых больных – жители в возрасте от 18 до 45 лет. Почти столько же тех, кому от 46 до 65 лет. Чуть меньше положительных ПЦР-тестов в возрастной категории 46-65 лет. Остальные – дети, пожилые люди и старики.Проходят лечение в ковидных госпиталях сейчас 2 855 человек. Из них 40 находятся на инвазивной вентиляции легких, 254 – на неинвазивной.