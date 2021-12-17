Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сутки выявили 629 случаев коронавируса

В Ростовской области за сутки выявили 629 случаев коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявили 629 случаев COVID-19. Об этом 19 декабря информирует донское правительство.

Более трети новых больных – жители в возрасте от 18 до 45 лет. Почти столько же тех, кому от 46 до 65 лет. Чуть меньше положительных ПЦР-тестов в возрастной категории 46-65 лет. Остальные – дети, пожилые люди и старики.

Проходят лечение в ковидных госпиталях сейчас 2 855 человек. Из них 40 находятся на инвазивной вентиляции легких, 254 – на неинвазивной.
Фото: Кирилл Мартынов
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.