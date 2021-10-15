В Ростовской области выявили еще 579 случаев COVID-19

В Ростовской области в минувшие сутки выявили 579 случаев заражения COVID-19. Об этом 17 октября сообщает донское правительство. Большинству новых заболевших – от 18 до 45 лет. В меньшинстве – пожилые люди и дети.С начала пандемии диагноз «COVID-19» поставили 147 648 жителям региона. Из них 125 416 человек (85%) вылечились. Продолжают терапию в ковидных госпиталях 4 834 пациента.Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области и в России в целом тяжелая. Но власти уверяют, что не собираются вводить новый локдаун.