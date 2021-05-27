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В Ростове выявили 38% из числа новых зараженных коронавирусом

В Ростове выявили 38% из числа новых зараженных коронавирусом
В Ростове-на-Дону выявили почти 38% из числа новых зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства региона.

По данным на 27 мая, за сутки опасный диагноз подтвердился у 180 человек. Их выявили в 41 городе и районе региона. На первом месте Ростов. Там специалисты зафиксировали 68 новых зараженных или почти 38% из всего количества новых заболевших. На втором месте находится Батайск и восемь инфицированных за сутки. По семь человек заразились коронавирусом в в Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

По одному заболевшему зафиксировано в Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Каменском, Мартыновском , Миллеровском, Милютинском, Мясниковском, Песчанокопском, Пролетарском, Тацинском Чертковском районах.

Общее число пациентов, у которых был диагностирован COVID-19 насчитывает почти 94 тысячи. Около 90% победили заболевание. У них нет симптомов болезни, а контрольные тесты показывают отрицательный результат. К сожалению, спасти 4422 дончанина не удалось.

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