В Ростовской области за сутки выявили 480 случаев COVID-19

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В Ростовской области за сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом. Данные статистики 8 августа передает донское правительство.Большинству новых заболевших (196 человек) – от 18 до 45 лет. Это молодая трудоспособная часть населения.Многие из них нуждаются в госпитализации и тяжело переносят заболевание. Начальник ростовского моноинфекционного госпиталя, развернутого на базе горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко, Алексей Лагутенко утверждает, что таких пациентов все больше. Заполнено более 90% коек.