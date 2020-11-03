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На Дону за сутки врачи выявили 313 случаев заражения коронавирусом

На Дону за сутки врачи выявили 313 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели почти 32,5 тысячи человек. Об этом 6 ноября сообщило региональное правительство.

За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 313 жителей донского края. Всего специалисты зафиксировали 32491 случай инфицирования.

Ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается критической. В регионе регулярно разворачивают все больше новых коек, однако мест в больницах по-прежнему не хватает.

Более того, за минувшие сутки от вируса скончались 17 человек. Отметим, такое же количество умерших от инфекции зарегистрировали 28 октября. Всего за период пандемии жертвами COVID-19 стали 911 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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