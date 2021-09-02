В Ростовской области за сутки выявили 479 случаев коронавируса

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В Ростовской области в минувшие сутки выявили 479 случаев заражения коронавирусом. Актуальную на 4 сентября статистику сообщает донское правительство.Большинству новых заболевших (174 из 479) – от 18 до 45 лет. Лечение в ковидных госпиталях получают 3 848 пациентов с диагнозом «COVID-19». В тяжелом состоянии – 378 из них.Напомним, что эпидемическая ситуация в регионе, наконец, стабилизировалась, и 6 сентября перестанут действовать некоторые санитарные ограничения.