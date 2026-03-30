В Ростовской области из-за раннего потепления зацвела ольха и лещина. Об этом свидетельствуют данные карты пыльцы.В регионе синоптики отмечают потепление уже с начала марта. Температура воздуха в донской столице достигла +18 градусов.Из-за резкого потепления в регионе зацвели аллергены: ольха и лещина – это растения из семейства берёзовых. Пока наблюдается низкая активность аллергенов, однако вскоре ситуация может ухудшится.Жителям рекомендуется держаться подальше от источника аллергии и закрывать окна дома.