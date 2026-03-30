Фото: Дондей

В Ростове на Королева произошла мужчина погиб от огнестрельного ранения. Смерть не носит криминального характера. Об этом сообщили в редакции DonDay.Утром 30 марта местные жители обнаружили тело недалеко от площади Добровольского. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Возле трупа было найдено оружие.Тело направили на экспертизу для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента продолжают уточняться.СУ СК проводит проверку по данному инциденту.