Жители Ростовской области сообщили о массовом сбое в работе мессенджера MAX 30 марта

Жители Ростовской области утром 30 марта столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса MAX. Проблемы начались около 9:30 по московскому времени, согласно данным сайта «Сбой.РФ».По сообщениям ростовчан, трудности возникли с отправкой и получением сообщений. Фото- и видеофайлы либо загружаются с чрезмерно долгой задержкой, либо не отправляются вовсе. Загрузка медиаконтента в целом оказалась затруднена.Ситуация вызвала шквал обращений: за последние несколько часов поступили сотни жалоб. Наиболее активно о проблемах сообщают пользователи из Самарской, Московской областей, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и, конечно, Ростовской области. Основные жалобы касаются работы уведомлений, сбоев в мобильном приложении и общих неполадок сервиса.- Уже пару дней ничего не грузит в Максе, пишет обновление и все. Уведомления приходят, но грузить не грузится. В чем проблема ? Версия установления последняя, кэш очищен, - пишут пользователи.Причины возникших неполадок в настоящий момент не установлены. Пользователи ожидают официального комментария от разработчиков мессенджера и оперативного устранения сбоев.