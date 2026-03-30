Ростовчане жалуются на горячие батареи при плюсовой температуре на улице

Жители Ростова просят отключить батареи — при теплой погоде за окном в жилье становится невыносимо жарко.

В части домов комнатные термометры показывают под 28 градусов тепла. На последней неделе марта ожидается до +18.

Обычно отопительный сезон в донской столице заканчивается около 10 апреля. Для сравнения, в прошлом году центральное отопление отключили 6 апреля.

В надежде на сдвиг даты ростовчане обратились в социальные сети главы города Александра Скрябина.

Однако не все хотят раннего окончания сезона. Некоторые беспокоятся о грядущих дождях или настаивают, что раз на отопление уходит так много денег, то пусть батареи остаются горячими до конца.
Фото: Rostov.ru
