В Ростовской области выявили еще 159 случаев заражения коронавирусом

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В Ростовской области COVID-19 заразились еще 159 человек. Актуальные на 5 июня данные о заболеваемости опубликовало донское правительство.Большинство новых случаев заражения выявили в возрастной категории 46-65 лет. В городах Ростов-на-Дону, Батайск, Гуково, а также в Азовском, Каменском и Мясниковском районах. Единичные случаи зафиксировали в остальных муниципалитетах.За весь период пандемии положительные тесты на COVID-19 получили более 94 тысяч дончан. Из них все еще лечатся только 4 859. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 121 пациент. Жертвами инфекции стали 4 449 жителей.