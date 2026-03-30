Ростовскую область ожидают мощные магнитные бури в апреле из-за вспышки на Солнце

Жителей Ростовской области в апреле ожидает непростое погодное испытание: регион накроют мощные магнитные бури. Причиной этого явления стала зафиксированная сегодня, 30 марта, вспышка на Солнце высочайшего класса, впервые за последние два месяца.

Инцидент произошел в 06:19 по московскому времени. Группа пятен №4405 (S25E45) произвела мощнейший выброс рентгеновского излучения класса X1.5, который продлился 49 минут. По словам ученых, последний раз вспышка такой интенсивности наблюдалась 4 февраля текущего года, и та февральская вспышка была названа одной из самых сильных за последние два года, начиная с 2025 года.

Магнитные бури являются естественным следствием мощных выбросов энергии и заряженных частиц с Солнца. Когда эти выбросы направлены в сторону Земли, они достигают нашей планеты через 2-3 дня, вызывая возмущения в ее магнитосфере. Эти природные явления могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей, а также на работу спутниковой связи и навигационных систем.

Специалисты Института прикладной геофизики и других научных учреждений продолжают внимательно отслеживать солнечную активность для составления наиболее точного прогноза силы и времени предстоящих магнитных бурь.

Жителям Ростовской области, особенно метеочувствительным, рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием и метеопрогнозами в течение всего апреля.
Фото: Нейросеть
0 0

