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В Ростовской области за сутки выявили 2 241 случай коронавируса

В Ростовской области за сутки выявили 2 241 случай коронавируса
В Ростовской области выявили еще 2 241 случай заражения коронавирусом, сообщило 6 марта донское правительство. Всего с начала пандемии столкнулись с заболеванием 336 034 жителя региона.

Более трети новых заболевших от 18 до 45 лет. Чуть меньше случаев среди людей в возрасте от 46 до 65 лет. Остальные – дети, пожилые люди и старики.

Проходят лечение сейчас 22 789 человек. Из них 2 636 – в стационаре. В тяжелом состоянии находятся 229 пациентов ковидных госпиталей.
Фото: forpost-sz.ru
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