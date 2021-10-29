В Ростовской области за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от коронавируса с начала пандемии скончались 7 805 человек. Из них 27 умерли за сутки с 1 по 2 ноября.COVID-19 забрал жизни 20 женщин в возрасте от 44 до 83 лет и семерых мужчин - от 65 до 82 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все они страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил вирус. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, онкология, а также сердечно-сосудистые и заболевания легких.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 640 человек. Это очередной антирекорд за период пандемии. Общее число зараженных достигло 157 357 человек.