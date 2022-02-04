В Ростовской области за сутки коронавирус победили еще 824 человека

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В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции справились 824 человека. У них больше не проявляются симптомы опасного вируса, а результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. Об этом сообщает правительство донского региона.В стационарах ковидных госпиталей лечение проходят 3 126 пациентов с подтвержденным COVID-19. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 222 человека. Участились случаи, когда переболевший коронавирусом человек заболевает повторно. В такой ситуации единственным эффективным способом уберечься является вакцинация.За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 191 193 человека.