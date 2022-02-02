На Дону за сутки COVID-19 победили 764 человека

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В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию победили 764 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей 2 880 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 217. Медики отмечают, что участились случаи, когда переболевший коронавирусом человек заболевает повторно. В такой ситуации необходимо вакцинироваться.Всего в Ростовской области число выздоровевших составляет 188 750 человек.Отметим, что эпидобстановка на Дону продолжает оставаться напряженной. Ежедневно ковид обнаруживается почти у трех тысяч человек. При этом во всех территориях области преобладает стремительно распространяющийся омикрон.