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На Дону за сутки COVID-19 победили 764 человека

На Дону за сутки COVID-19 победили 764 человека

В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию победили 764 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей 2 880 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 217. Медики отмечают, что участились случаи, когда переболевший коронавирусом человек заболевает повторно. В такой ситуации необходимо вакцинироваться.

Всего в Ростовской области число выздоровевших составляет 188 750 человек.

Отметим, что эпидобстановка на Дону продолжает оставаться напряженной. Ежедневно ковид обнаруживается почти у трех тысяч человек. При этом во всех территориях области преобладает стремительно распространяющийся омикрон.
Фото: pharm-city.com.ua
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