Осужденный экс-глава Цимлянска отделался обязательными работами

В Ростовской области вынесли приговори в отношении бывшего главы Цимлянска Павла Разумовского. Его обвиняли по статье «Халатность». Об этом сообщает Donday.ru

Павел Разумовский подал в отставку в сентябре 2025 года. Досрочное увольнение связали с визитом губернатора в Цимлянск. Якобы жители массово жаловались на работу местных властей, а те жалобы людей не учитывали. Затем Разумовский был задержан
.
В ноябре 2023 года администрация города организовала аукцион. В рамках конкурса должны были найти подрядчика, который бы следил за дорогами и тротуарами в Цимлянске. Чиновник завысил цену контракта на содержание дорог. Город переплатил больше 2 миллиона рублей.

Суд признал чиновника виновным. Его приговорили к 320 часам обязательных работ и трем годам лишения права занимать должности в органах МСУ. Иск на 2 166 147 рублей удовлетворен в полном объёме.
Фото: администрация Цимлянска.
