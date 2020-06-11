В Ростовской области за сутки число заболевших COVID-19 выросло до 7 314

Опубликованы последние данные о распространении коронавирусной инфекции на территории донского региона. Согласно информации федерального Роспотребнадзора, за сутки в Ростовской области официально зарегистрировали 162 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии на Дону выявлено 7 314 заражённых.В области уже в течение недели держатся хорошие показатели, которые позволяют снять ряд ограничений, введённых из-за эпидемии. Удовлетворительными остаются процент загруженности коечного фонда, коэффициент распространения инфекции, а также количество проводимых тестов. В связи с этим в регионе с 12 июня разрешили возобновить работу парикмахерским, ателье, химчисткам, агентствам недвижимости, а также кадровым и рекламным агентствам.В России с начала пандемии зарегистрировали уже 520 129 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили 8 706 людям. Жертвами инфекции стали 6 829 человек.