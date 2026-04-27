Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

За минувшие сутки пожарные потушили 11 техногенных пожаров в Ростовской области. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС России по региону.К сожалению, при тушении одного из возгораний днем 26 апреля было обнаружено тело погибшего мужчины. Кроме того, сотрудники регионального МЧС реагировали на два дорожно-транспортных происшествия.Всего для борьбы с огнем и ликвидации последствий ДТП на места выезжали 96 человек и 24 единицы техники.