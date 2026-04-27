За минувшие сутки пожарные потушили 11 техногенных пожаров в Ростовской области. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС России по региону.

К сожалению, при тушении одного из возгораний днем 26 апреля было обнаружено тело погибшего мужчины. Кроме того, сотрудники регионального МЧС реагировали на два дорожно-транспортных происшествия.

Всего для борьбы с огнем и ликвидации последствий ДТП на места выезжали 96 человек и 24 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
