Популяция леща сократилась практически в 20 раз за 28 лет в Азовском море. С более чем 35,6 миллионов экземпляров в 1994 году до всего лишь 1,8 миллионов в 2022 году. Об этом сообщили ученые АзНИИРХ в своей монографии.Ученые сообщают о резком уменьшении нагульных ареалов, где лещ питается и растет. Если раньше они занимали около 4,7 тысяч квадратных километров, то сейчас их площадь составляет всего тысячу.Корнем проблемы, по мнению специалистов, является обмеление реки Дон. Сокращение притока пресной воды в Азовское море приводит к росту его солености. Лещ, как известно, предпочитает пресную воду и не переносит соль. Это изменение среды обитания ставит под удар не только выживаемость рыбы, но и ее способность к нересту и кормлению.Масштабы проблемы подчеркивает историческая справка: в 1935-1936 годах, когда Дон был полноводным, леща вылавливали десятками тысяч тонн в год. В 1994 году, несмотря на начало сокращения, запасы рыбы еще исчислялись тысячами тонн. К 2004-2006 годам ареал обитания леща сузился до 1,9 тысяч квадратных километров. К 2022 году он был ограничен лишь восточной частью Таганрогского залива, занимая всего 0,61 тысячи квадратных километров.Интересно, что на фоне плачевной ситуации в море, промысловые запасы леща в пресноводных Весёловском и Пролетарском водохранилищах, наоборот, растут. Это лишь подтверждает гипотезу о негативном влиянии солености Азовского моря.Для исправления ситуации ученые предлагают радикальную меру – сброс воды из Цимлянского водохранилища. Это позволит увеличить полноводность Дона и создать более благоприятные условия для полупроходных рыб. Отмечается, что подобная мера применялась в последний раз аж в 1994 году, что подчеркивает затяжной характер проблемы и необходимость решительных действий.