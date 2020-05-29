Число заболевших COVID-19 в Ростовской за сутки выросло на 178

За сутки в Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло на 178. Всего, по данным на утро 31 мая, в регионе зарегистрировали уже 4 758 случаев заболевания COVID-19. Официальные данные опубликованы на интернет-портале правительства России Стопкоронавирус.рф.На Дону очаги заражения выявляют на производствах, в больницах, в кругах семей и социальных учреждениях. Так, недавно вспышки произошли в Сальском и Зверевском психоневрологических интернатах, а также в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Ситуацию сразу взяли под контроль.Уже около недели в Ростовской области коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы. Если он и останется таким, в регионе поднимут вопрос о снятии ряда ограничений. В частности, будут решать, можно ли открыться парикмахерским, салонам красоты, автосалонам и прочим организациям бытовых услуг.В России с января выявили 405 843 заражённых коронавирусом. За последние сутки положительные результаты тестов получили 9 268 человек. От COVID-19 по всей стране умерли 4 693 пациентов.