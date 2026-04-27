Фото: ГИС Торги

В Ростовской области с молотка продают конфискованные иномарки по сниженным ценам. Сообщения о продаже появились на платформе «ГИС Торги». На аукцион выставлены модели Volkswagen, Mini Cooper и Lexus.В станице Егорлыкской покупателям будет предложен минивэн Volkswagen Multivan 2003 года выпуска. Его стартовая цена установлена на уровне 700 тысяч рублей. Отмечается, что у автомобиля имеются повреждения кузова, а также иностранные номерные знаки, предположительно, тайского образца.Там же, в станице Егорлыкской, пройдет реализация Lexus LS460 2007 года выпуска. Иномарка с абхазскими номерами будет выставлена на торги с начальной стоимостью 471,3 тысячи рублей.Кроме того, в Ростовской области будет продан Mini Cooper S 2010 года выпуска. Этот хэтчбек с грузинскими номерами, имеющий ряд дефектов и повреждений, можно будет приобрести за 350 тысяч рублей.Представители таможни предполагают, что все выставленные на торги автомобили были попыткой незаконного ввоза на территорию Российской Федерации. Данные аукционы могут стать выгодным предложением для тех, кто ищет автомобиль по привлекательной цене.