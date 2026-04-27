Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

О непогоде в Ростовской области предупредили автомобилистов

О непогоде в Ростовской области предупредили автомобилистов
Водителей предупредили о дожде и снеге в Ростовской области. Как сообщили в «Автодоре» непогода накроет донской регион уже утром 27 апреля.

Дождь прогнозируют уже утром. А вот снег обрушится на донской регион ближе к ночи. Такой резкий переход от весенней погоды к зимним осадкам может представлять опасность на дорогах. В связи с этим водителям настоятельно рекомендуют:

- Воздержаться от дальних поездок в вечернее время, если это возможно.
- Соблюдать скоростной режим, учитывая погодные условия.
- Избегать опасных маневров и резких торможений.
- Увеличить дистанцию между автомобилями.
Фото: Donday
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика