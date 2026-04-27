О непогоде в Ростовской области предупредили автомобилистов

Фото: Donday

Водителей предупредили о дожде и снеге в Ростовской области. Как сообщили в «Автодоре» непогода накроет донской регион уже утром 27 апреля.Дождь прогнозируют уже утром. А вот снег обрушится на донской регион ближе к ночи. Такой резкий переход от весенней погоды к зимним осадкам может представлять опасность на дорогах. В связи с этим водителям настоятельно рекомендуют:- Воздержаться от дальних поездок в вечернее время, если это возможно.- Соблюдать скоростной режим, учитывая погодные условия.- Избегать опасных маневров и резких торможений.- Увеличить дистанцию между автомобилями.