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В Ростовской области за семь дней число заболевших коронавирусом снизилось в два раза

В Ростовской области за семь дней число заболевших коронавирусом снизилось в два раза
В Ростовской области за семь дней число заболевших коронавирусом снизилось в два раза. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СтопКоронавирус.

По информации специалистов, с 4 по 10 ноября было зарегистрировано 266 случаев заболевания COVID-19. Из них семь человек были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Ещё 397 человек выздоровели.

За неделю, с 28 октября по 3 ноября, в Ростовской области было зафиксировано 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 14 человек были госпитализированы. К счастью, 577 жителей региона смогли выздороветь.

Пока не ясно, с чем связано снижение заболеваемости в регионе. Возможно, жители стали более ответственно относиться к мерам предосторожности: носить маски в общественных местах, использовать антисептики и проводить профилактику заболевания. 
Фото: Дондей
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