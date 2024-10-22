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На 35% снизилась заболеваемость ковида в Ростовской области

На 35% снизилась заболеваемость ковида в Ростовской области
В Ростовской области наблюдается снижение числа случаев заболевания коронавирусом, что подтверждается статистическими данными, опубликованными на сайте Стопкоронавирус.

С 13 октября в регионе было зафиксировано 1189 случаев заболевания вирусной инфекцией, при этом 18 жителей были госпитализированы.

Через неделю, с 13 по 22 октября, количество случаев сократилось почти на 34,9%, составив 773 человека. 13 жителям области потребовалась обратились за помощью в медицинское учреждение.

Сложно точно определить, что именно стало причиной уменьшения числа заболевших. Возможно, жители региона стали более ответственно подходить к профилактике ковида, соблюдая простые меры предосторожности: ношение масок, использование антисептиков и ограничение посещения мест массового скопления людей.
Фото: Дондей
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