На 35% снизилась заболеваемость ковида в Ростовской области

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В Ростовской области наблюдается снижение числа случаев заболевания коронавирусом, что подтверждается статистическими данными, опубликованными на сайте Стопкоронавирус.С 13 октября в регионе было зафиксировано 1189 случаев заболевания вирусной инфекцией, при этом 18 жителей были госпитализированы.Через неделю, с 13 по 22 октября, количество случаев сократилось почти на 34,9%, составив 773 человека. 13 жителям области потребовалась обратились за помощью в медицинское учреждение.Сложно точно определить, что именно стало причиной уменьшения числа заболевших. Возможно, жители региона стали более ответственно подходить к профилактике ковида, соблюдая простые меры предосторожности: ношение масок, использование антисептиков и ограничение посещения мест массового скопления людей.