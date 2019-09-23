Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчины чаще не доживают до пенсии, чем женщины

В Ростовской области мужчины чаще не доживают до пенсии, чем женщины

В Ростовской области, по данным 2018 года, более 20% мужчин не дожили до пенсии. Сведения о возрастно-половом составе донского региона опубликовал Ростовстат.

По информации ведомства, на Дону в трудоспособном возрасте сохраняется численный перевес мужского населения – 52,6% против 47,4% женщин. Но в возрасте старше трудоспособного происходит значительный перевес женского населения. Число женщин-пенсионеров составляет 68,9% против 31,1% мужчин.

При этом рождается в регионе больше мальчиков. Среди детей в возрасте до 15 лет мальчики составляют 51,4%.
- По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличение численности детей и подростков - на 632 человека (или на 0,1%), и к началу 2019 года детей до 15 лет насчитывается 716,2 тыс. человек, - рассказали в Ростовсстате. - Доля детей и подростков в общей численности населения составила 17%.

Всего соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения в Ростовской области примерно одинаковое. Представителей первой категории всего лишь на 10% больше, чем второй.

В настоящее время на 1 000 человек трудоспособного возраста приходится 806 человек моложе и старше. Из них 308 – это дети в возрасте до 15 лет, 498 - пенсионеры.

Всего на начало 2019 года в Ростовской области проживают 4,2 млн человек, из них менее половины – 46,5% – мужчины.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.