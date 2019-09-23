В Ростовской области мужчины чаще не доживают до пенсии, чем женщины





В Ростовской области, по данным 2018 года, более 20% мужчин не дожили до пенсии. Сведения о возрастно-половом составе донского региона опубликовал Ростовстат.



По информации ведомства, на Дону в трудоспособном возрасте сохраняется численный перевес мужского населения – 52,6% против 47,4% женщин. Но в возрасте старше трудоспособного происходит значительный перевес женского населения. Число женщин-пенсионеров составляет 68,9% против 31,1% мужчин.



При этом рождается в регионе больше мальчиков. Среди детей в возрасте до 15 лет мальчики составляют 51,4%.

- По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличение численности детей и подростков - на 632 человека (или на 0,1%), и к началу 2019 года детей до 15 лет насчитывается 716,2 тыс. человек, - рассказали в Ростовсстате. - Доля детей и подростков в общей численности населения составила 17%.



Всего соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения в Ростовской области примерно одинаковое. Представителей первой категории всего лишь на 10% больше, чем второй.



В настоящее время на 1 000 человек трудоспособного возраста приходится 806 человек моложе и старше. Из них 308 – это дети в возрасте до 15 лет, 498 - пенсионеры.



Всего на начало 2019 года в Ростовской области проживают 4,2 млн человек, из них менее половины – 46,5% – мужчины.