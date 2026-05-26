В Ростове опрокинувшийся бензовоз парализовал движение на Западном

- Просим водителей заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на дороге, - добавили в Госавтоинспекции по региону.

В Ростове вечером 26 мая ДТП с бензовозом серьезно осложнило движение на Западном.По словам очевидцев, авария произошла на улице Совхозной перед Западной хордой. Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся на бок. После этого из цистерн начал вытекать бензин, который разлился по проезжей части. К счастью, пострадавших нет.Из-за происшествия движение ограничили на прилегающих участках: Еременко со стороны Западной хорды, Мадояна на съезде с Западной хорды, Стачки - Машиностроительный и Стачки - Малиновского.