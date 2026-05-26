В Ростове-на-Дону жители останутся без урожая груш и слив из-за появления моли-вредителя

В Ростове жители могут остаться без урожая из-за распространения моли-вредителя. Подробнее об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на сотрудника кафедры зоологии Академии биологии и медицины им. Д. И. Ивановского ЮФУ Валерию Слюнькову.Ранее в соцсетях массово распространили фото с окутанными паутиной деревьями на 339-й Стрелковой Дивизии. Жители испугались, что вредитель может уничтожить деревья. Виной тому - горностаевая моль.- Вредят именно гусеницы. Их развитию, как правило, способствует сухая и жаркая погода. Предпочитают плодовые деревья и кустарники: яблоню, грушу, боярышник, сливу, иргу и другие. Гусеницы оплетают рыхлой паутиной ветви и кроны деревьев, тем самым формируя «гнёзда». При кормлении скелетируют листья, - рассказала специалист.В Ростовской области эти вредители не новы, но могут нанести вред. При сильном заражении дерево просто погибнет и не принесет урожая.Специалист порекомендовала придерживаться мер профилактики, чтобы избежать заражения.