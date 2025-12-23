В Ростовской области за ночь 23 декабря отразили атаку беспилотников в восьми районах

Фото: Rostov.ru.

В донском регионе за ночь 23 декабря силы ПВО отразили атаку дронов в восьми районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Среди людей пострадавших нет.Из-за обломков БПЛА в хуторе Верхнепотапове Константиновского района был поврежден забор в частном доме. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном недостроенном частном доме были выбиты окна.Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.