В Ростовской области за ночь 23 декабря отразили атаку беспилотников в восьми районах

В донском регионе за ночь 23 декабря силы ПВО отразили атаку дронов в восьми районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Среди людей пострадавших нет.

Из-за обломков БПЛА в хуторе Верхнепотапове Константиновского района был поврежден забор в частном доме. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном недостроенном частном доме были выбиты окна.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.
