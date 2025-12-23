Новости
Экс-судья Ленинского районного суда Ростова вновь пыталась обжаловать решение ККС

Судья Ленинского районного суда Виктория Мамелко в очередной раз не смогла оспорить решение о прекращении полномочий. Об этом сообщили в ККС Ростовской области.

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 22 декабря 2025 года отклонила её жалобу на решение Квалификационной коллегии судей Ростовской области, принятое еще 4 июля 2025 года.

Напомним, что летом 2025 года Виктория Мамелко была лишена статуса судьи и пятого квалификационного класса. Причиной стало признание её действий дисциплинарным проступком. Попытка уйти в отставку с помощью соответствующего заявления также не удалась.
После увольнения Мамелко дважды пыталась обжаловать решение о прекращении полномочий.

Первая попытка была предпринята в октябре 2025 года, но осталась безрезультатной. В декабре судья в отставке вновь попыталась оспорить решение, однако и в этот раз прошение отклонили.
Фото: Южный окружной военный суд
