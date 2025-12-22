Новости
После гибели подростка в ДТП на Таганрогской жители просят установить освещение

После гибели подростка в ДТП на Таганрогской жители просят установить освещение


Жители Ростова просят об установке дополнительных фонарей на пешеходном переходе по улице Таганрогской, 132/5 — недавно там погиб 16-летний подросток. После аварии 20 декабря местные жители вновь заговорили о хронической проблеме этого участка: в темноте люди на «зебре» становятся практически невидимыми для водителей.

Этот переход имеет давнюю печальную статистику. Даже появление светофора и одного фонаря не решило проблему полностью. За последние месяцы здесь произошло несколько ужасных случаев: 26 октября под колеса попал 13-летний мальчик, а 25 октября погибла 77-летняя женщина.

По словам местных жителей, на просьбы им отказывают, так как на переходе уже есть светофор. Ответ везде один: проблема просто в том, что водители едут на красный свет.

Отчасти это действительно так. Но жителей не утешает перспектива полагаться на ПДД, которое не соблюдается, потому что водители просто не видят препятствий на переходе и не считают нужным снижать скорость.

Горожане говорят, что яркая подсветка «зебры» могла бы предотвратить многие трагедии.
Фото: Яндекс Карты
