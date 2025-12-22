В Ростовской области введен желтый уровень опасности БПЛА
Вечером 22 декабря в Ростовской области был объявлен желтый уровень террористической опасности в связи с угрозой беспилотников. Объявление появилось в Telegram-каналах, отслеживающих воздушную обстановку.
Установленный уровень означает, что в приграничных районах региона были зафиксированы БПЛА. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы.
Ранее сигнал о «беспилотной» опасности поступил жителям области около 19:00. Населению призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.