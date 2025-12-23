Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сутки 22 декабря ликвидировали 9 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки 22 декабря ликвидировали 9 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки 22 декабря пожарные ликвидировали 9 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Также был спасен один человек и ликвидированы четыре ДТП. Всего выезжали 88 специалистов, 22 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.