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Почти 12 тысяч дончан заболели ОРВИ за прошедшую неделю в Ростовской области

Почти 12 тысяч дончан заболели ОРВИ за прошедшую неделю в Ростовской области
За прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, в Ростовской области простудились 11,6 тысяч человек. Это более чем на 35 процентов ниже эпидемического уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Для сравнения, в первой половине сентября к врачу обратились около 8,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день эта цифра увеличилась на 3,3 тысячи человек. Это на 19,5 процентов выше показателя прошлой недели.

Только в Ростове в период с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано более 3,3 тысяч случаем заболевания ОРВИ. У госпитализированных чаще всего выявляют вирусы парагриппа, аденовирусы и другие вирусы.

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