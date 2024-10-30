Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за год в пожарах погибли четыре ребенка

В Ростовской области за год в пожарах погибли четыре ребенка
В Ростовской области в текущем году в пожаре погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего в 2024 году пожарные выезжали на вызовы 3 318 раз. Они спасли 401 человека. К сожалению, уберечь от гибели не удалось 141 человека, среди которых – четверо детей.

Напомним, что в этом году в регионе наблюдалась аномальная засуха. С 4 марта по 22 октября в регионе действовал пятый класс пожароопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.