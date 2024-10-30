В Ростовской области за год в пожарах погибли четыре ребенка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области в текущем году в пожаре погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Всего в 2024 году пожарные выезжали на вызовы 3 318 раз. Они спасли 401 человека. К сожалению, уберечь от гибели не удалось 141 человека, среди которых – четверо детей.Напомним, что в этом году в регионе наблюдалась аномальная засуха. С 4 марта по 22 октября в регионе действовал пятый класс пожароопасности.