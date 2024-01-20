Под Ростовом четыре человека погибли, надышавшись угарным газом

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В Аксайском районе Ростовской области четыре человека задохнулись после того, как надышались угарным газом. ЧП случилось в СНТ в Щепкинском сельском поселении. Об этом сообщили в региональном следкоме.К пенсионерам - 66-летнему мужчине и его 65-летней супруге приехали дети в гости. Хозяин дома включил бензиновый генератор, установленный в подвале. Устройство дало сбой и углерод заполнил все комнаты. В результате случившегося четверо погибли. Одной женщине удалось выжить, ей оказывают медицинскую помощь.Следователи начали проверку по факту случившегося. В Прокуратуре Ростовской области отметили, что ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.