Под Ростовом четыре человека погибли, надышавшись угарным газом
В Аксайском районе Ростовской области четыре человека задохнулись после того, как надышались угарным газом. ЧП случилось в СНТ в Щепкинском сельском поселении. Об этом сообщили в региональном следкоме.
К пенсионерам - 66-летнему мужчине и его 65-летней супруге приехали дети в гости. Хозяин дома включил бензиновый генератор, установленный в подвале. Устройство дало сбой и углерод заполнил все комнаты. В результате случившегося четверо погибли. Одной женщине удалось выжить, ей оказывают медицинскую помощь.
Следователи начали проверку по факту случившегося. В Прокуратуре Ростовской области отметили, что ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.