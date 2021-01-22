В Ростовской области за год сахар подорожал на 80%

Стоимость сахара в Ростовской области увеличилась на 80% за год. Информацию об этом Ростовстат опубликовал 26 января.Намного меньше заметна разница в цене на яйца (25,6%) и плодоовощную продукцию, включая картофель (18,8%). За крупы и макароны в регионе стали просить на 16,5% больше, а за масло и жиры — на 13,2%. Пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 12%. В среднем стоимость продовольственных товаров увеличилась на 7,4%.Незаметно выросли цены и на непродовольственные товары и платные услуги — на 3,9 и 3,6% соответственно. Так, ювелирные изделия подорожали на 15,9%, а перевязочные материалы — на 15,2%. Также увеличилась стоимость услуг связи (на 8,8%) и ЖКХ (на 4,1%). А вот уголь подешевел на 3,5%.