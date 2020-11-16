В Ростовской области за месяц больше всего подорожали сахар и ювелирные украшения

В Ростовской области подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Информация об этом появилась на сайте Ростовстата.Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,4%. Так, цена на сахар подскочила на 19,2%, яиц - на 6,4%, а подсолнечного масла - на 6,3%. Незначительно подорожали крупяные и макаронные изделия - на 1,1%, а также хлеб и хлебобулочные изделия - 0,9%. Цена плодоовощной продукции, включая картофель, выросла на 0,8% по каждой товарной группе. На столько же увеличилась стоимость пшеничной муки. За сыр, молоко и молочную продукцию дончане стали платить на 0,3% больше. Цены на чай, кофе, какао и мясные продукты увеличились на 0,2%.Небольшое снижение стоимости специалисты зафиксировали на рыбопродукты (0,8%), алкогольные напитки (0,6%), а также на повидло, варенье, джем и мед - по 0,1%.Среди непродовольственных товаров цены выросли практически по всем группам: от 0,02% - на печатные товары до 3,2% - на ювелирные изделия.Также в октябре зафиксированы колебания цен на областном рынке услуг. Например, услуги фотоателье подорожали на 0,9%, а пассажирский транспорт подешевел на 2,3%.