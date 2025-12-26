Новости
В Ростовской области по факту убийства возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Тела пожилых супругов обнаружили 25 декабря.

Ранее стало известно, что в сарае обнаружили тело пенсионера, труп имел признаки удушения. В самом доме найдено тело пенсионерки, она скончалась по естественным причинам.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в станице Романовской тела мужчины с признаками насильственной смерти. Обстоятельства его убийства устанавливаются,- сообщили в региональном СУ СК.
Фото: Rostov.ru
