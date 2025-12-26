В Ростове на время праздников откроют 10 перехватывающих парковок

Фото: Donday

В период новогодних и рождественских праздников в Ростове-на-Дону будут работать десять перехватывающих парковок. Это сделали для удобства автомобилистов и снижения нагрузки на центральные улицы.Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует водителям заранее продумывать маршруты и использовать специально организованные стоянки, чтобы избежать заторов и проблем с парковкой.Всего на территории города предусмотрено более 3 тысяч машиномест. Парковочные зоны расположены у крупных торговых центров и на удобных транспортных направлениях:- «Лента» (ул. 14-я Линия, 84) — 150 мест-«Лента» (Аксайский проспект, 2) — 170 мест- «Метро» (ул. Доватора, 255) — 160 мест- «Окей» (ул. Малиновского, 23Д) — 150 мест- рынок «Прогресс» (пр. Шолохова, 104А) — 80 мест- площадь Базарная — 100 мест- площадь Толстого — 50 мест- улица Береговая (от д. 39 до д. 53А) — 45 мест- ТЦ «Мега Маг» (ул. Пойменная, 1) — 500 мест- стадион «Ростов Арена» (парковки Р-3, Р-4, Р-9) — 1 600 местВ ГИБДД напоминают, что парковка в неположенных местах и нарушение правил дорожного движения могут привести к штрафам и эвакуации автомобиля.