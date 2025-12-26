В Ростове на время праздников откроют 10 перехватывающих парковок
В период новогодних и рождественских праздников в Ростове-на-Дону будут работать десять перехватывающих парковок. Это сделали для удобства автомобилистов и снижения нагрузки на центральные улицы.
Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует водителям заранее продумывать маршруты и использовать специально организованные стоянки, чтобы избежать заторов и проблем с парковкой.
Всего на территории города предусмотрено более 3 тысяч машиномест. Парковочные зоны расположены у крупных торговых центров и на удобных транспортных направлениях:
- «Лента» (ул. 14-я Линия, 84) — 150 мест
-«Лента» (Аксайский проспект, 2) — 170 мест
- «Метро» (ул. Доватора, 255) — 160 мест
- «Окей» (ул. Малиновского, 23Д) — 150 мест
- рынок «Прогресс» (пр. Шолохова, 104А) — 80 мест
- площадь Базарная — 100 мест
- площадь Толстого — 50 мест
- улица Береговая (от д. 39 до д. 53А) — 45 мест
- ТЦ «Мега Маг» (ул. Пойменная, 1) — 500 мест
- стадион «Ростов Арена» (парковки Р-3, Р-4, Р-9) — 1 600 мест
В ГИБДД напоминают, что парковка в неположенных местах и нарушение правил дорожного движения могут привести к штрафам и эвакуации автомобиля.