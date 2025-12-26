В Шахтах ученика, распылившего газовый баллончик в лицо однокласснику, поставили на внутришкольный учёт

Фото: Нейросеть

В городе Шахты Ростовской области ученик, распыливший газовый баллончик в лицо своему однокласснику, поставлен на внутришкольный учёт. Об этом сообщила администрация города. Инцидент произошел ранее, в результате конфликта между подростками. Пострадавший получил химический ожог лица и травму глаза, из-за чего был госпитализирован. В настоящее время он проходит лечение.-19 декабря состоялось заседание школьного совета по профилактике. По итогам виновного ученика поставили на внутришкольный учет, теперь за его поведением будут внимательно следить, – говорится в сообщении городских властей.Администрация учебного заведения оперативно отреагировала на произошедшее. Проводится служебное расследование. Администрация школы и классный руководитель поддерживают связь с матерью пострадавшего. С учащимися проводятся беседы о личной безопасности как в школе, так и за ее пределами. Подчёркивается, что пронос газовых баллончиков и любых опасных предметов в школу запрещён.