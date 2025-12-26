Полина Диброва защитила оскандалившегося бывшего мужа

Фото: соцсети

Полина Диброва честно рассказала о трудном периоде своей жизни и расставании с Дмитрием Дибровым. В интервью Ксении Собчак она призналась, что громкое видео, где телеведущего сняли в неприятной ситуации, стало следствием его тяжелого психоэмоционального состояния во время развода.— Это было лето, время нашего разрыва. Он действительно был психически нестабилен, — поделилась Полина.Сама она впервые увидела кадры в аэропорту, когда собиралась на съемки, — запись ей показал нынешний возлюбленный, Роман Товстик.Больше всего Диброву потрясло не содержание видео, а то, что кто-то намеренно выследил её бывшего мужа и распространил запись в интернете.Несмотря на прошедшие годы, бывшие супруги сохранили теплые отношения: они ежедневно переписываются из-за детей и живут буквально в нескольких метрах друг от друга. К праздникам Полина даже купила игрушки, чтобы украсить елку вместе с Дмитрием и детьми в его доме.