Из-за адских пробок в пятничный час пик цены на такси в Ростове взлетели до небес

Ростов-на-Дону встал в 9-балльных пробках, спровоцированных непогодой, что привело к резкому скачку цен на такси. По данным "Яндекс.Карт", стоимость поездок увеличилась вдвое, а в отдаленные районы и вовсе достигла астрономических сумм.

Так, поездка по центру города обойдется в 600-900 рублей, до Сельмаша – не менее 1 000 рублей, а в Суворовский район – около 2 000 рублей. Ростовчане жалуются, что в таких условиях такси становится дороже и медленнее общественного транспорта.

Сервисы такси объясняют рост цен повышенным спросом и нехваткой машин. Однако, по словам горожан, даже переплата не гарантирует быстрой подачи и не избавляет от многочасового простоя в пробках. Ожидание такси может затянуться на 15-20 минут.
Фото: Яндекс.Карты
