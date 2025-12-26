Новости
На месте скандально известных аксайских рынков построят жильё по КРТ после снятия ареста

На территории бывших рынков «Атлант», «Овощного», «Строительного» и «Алмаз», ставших эпицентром громкого коррупционного скандала, планируется строительство жилых комплексов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил министр строительства Ростовской области Сергей Куц.

Напомним, в 2021 году крупнейшие торговые площадки региона были закрыты после масштабных проверок законности владения землей структурами бизнесменов Бабаевых и семьи главы Аксайского района Виталия Борзенко. Рейды обернулись уголовным делом о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег, фигурантами которого стали десятки человек. Закрытие рынков оставило без работы тысячи предпринимателей и вызвало протесты.

По словам Куца, территория чрезвычайно привлекательна для жилищного строительства, как "ворота города Ростова-на-Дону". Однако, реализация планов возможна только после снятия ареста с земельных участков, связанного с продолжающимися судебными разбирательствами.

- Как только случится освобождение этих земель от вопросов, связанных с судебными делами, конечно же, мы будем там рассматривать только КРТ и никак по-другому, - подчеркнул министр.
Фото: Татьяна С.
