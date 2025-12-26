Фото: БК Барс РГЭУ

В последнем матче 2025 года БК «БАРС-РГЭУ» проиграл «Динамо». Игра прошла в рамках чемпионата России в Уфе 26 декабря.В самом начале матча соперники завладели преимуществом. Донские баскетболисты сумели догнать по количеству очков спортсменов из Уфы, но те продолжали биться за победу. По итогам первой четверти счет составил 25:15 в пользу «Динамо».«Барсы» во второй четверти взбодрились и стали набирать очки. Но баскетболисты из Уфы вырвались вперед. Общий счет матча перед перерывом составил 44:40.Третья и четвертая четверти оказались неудачными для донского клуба. Вероятно, могла сказаться усталость ростовчан. В конце игры соперники забили еще 13 очков.Игра завершилась со счетом 85:66. Отметим, что за первую половину сезона «Барсы» не сумели ни в одном матче одержать победу. Команда находится на последнем месте турнирной таблицы, в зоне вылета.