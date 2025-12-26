В последнем матче 2025 года БК «БАРС-РГЭУ» проиграл «Динамо»
В последнем матче 2025 года БК «БАРС-РГЭУ» проиграл «Динамо». Игра прошла в рамках чемпионата России в Уфе 26 декабря.
В самом начале матча соперники завладели преимуществом. Донские баскетболисты сумели догнать по количеству очков спортсменов из Уфы, но те продолжали биться за победу. По итогам первой четверти счет составил 25:15 в пользу «Динамо».
«Барсы» во второй четверти взбодрились и стали набирать очки. Но баскетболисты из Уфы вырвались вперед. Общий счет матча перед перерывом составил 44:40.
Третья и четвертая четверти оказались неудачными для донского клуба. Вероятно, могла сказаться усталость ростовчан. В конце игры соперники забили еще 13 очков.
Игра завершилась со счетом 85:66. Отметим, что за первую половину сезона «Барсы» не сумели ни в одном матче одержать победу. Команда находится на последнем месте турнирной таблицы, в зоне вылета.