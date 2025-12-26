В Ростове с 17 января изменится схема движения на перекрестке Безымянного и Профсоюзной

Фото: Donday

С 17 января ростовским автомобилистам стоит быть внимательнее при планировании маршрутов. Городской департамент автодорог и организации дорожного движения сообщил о введении ограничений на одном из перекрестков: поворот с улицы Безымянного на улицу Профсоюзную будет запрещен.Как пояснили в ведомстве, данное решение принято для повышения безопасности дорожного движения на данном участке. Вероятно, статистика ДТП или анализ трафика показали, что поворот с Безымянного на Профсоюзную создает аварийную ситуацию или затрудняет движение других транспортных средств.Кроме того, с 24 декабря 2025-го по 3 апреля 2026 года движение ограничили на улице Еременко. Ограничения ввели по Еременко - на участке от Маршала Жукова до Зарядного, по Зарядному - на участке от Еременко до Жданова, по Жданова - на участке от Зарядного до строения с адресным ориентиром Малиновского, 33 по Жданова.