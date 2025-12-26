После аварии на ТЭЦ-2 жители Ростова больше недели оставались без тепла

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону утром 15 декабря произошла авария на ТЭЦ-2, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В результате крупной аварии без горячей воды и отопления остались почти 1500 многоквартирных домов – целые микрорайоны, больницы, школы, детские сады. На место сразу прибыли специалисты, чтобы устранить дефект. Позже 16 декабря глава города Александр Скрябин сообщил, что ремонтные работы завершились началась подача тепла в систему.После ремонта произошла еще одна авария. Официальные сообщения, как правило, лаконичны и неинформативны: «выявлен недостаток», «проводятся ремонтные мероприятия», «ситуация находится под контролем». Жители Ростова остались без тепла больше чем на неделю, когда на улице мороз, а в семьях дети.Еще с 15 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел встречу с новым руководителем ООО «Лукойл-Ростовэнерго» Андреем Филипповым в здании областного правительства. Главной темой встречи был вопрос подготовки объектов «Лукойл-Ростовэнерго» к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Ведь прошедший год запомнился жителям региона многочисленными сбоями в теплоснабжении.Напомним, ООО «Лукойл-Ростовэнерго» – основной производитель тепловой и электрической энергии в Ростове-на-Дону и Волгодонске. В состав компании входят: Ростовская ТЭЦ-2, центральная котельная, районные котельные №3 и №4 в Ростове-на-Дону, а также Волгодонская ТЭЦ-2 Андрей Филиппов пришёл в компанию, когда от энергетиков ждали как минимум ревизии хозяйства, как максимум – реальных изменений. Но, как показывает практика, смена таблички на двери гендиректора не означает смену подходов.ТЭЦ-2 является частью одной из ведущих нефтегазовых компаний страны. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» — это не просто муниципальное предприятие с ограниченными финансовыми возможностями. Это успешный бизнес, обладающий значительными ресурсами, денежными средствами и квалифицированными управленческими кадрами. Однако, когда дело доходит до замены трубопроводов, модернизации сетей и подготовки к отопительному сезону, внезапно оказывается, что финансовых средств не хватает.В итоге полностью восстановить тепло после аварии на ТЭЦ-2 власти пообещали до 31 декабря.